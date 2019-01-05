Uyuşturucudan kurtuldu bağımlılara ders veriyor

BUGÜN NELER OLDU

İSTANBUL Bağcılar'da yaşayan S.T. ve M.T. çiftinin 2 çocuğundan Murat, 8'inci sınıfa giderken arkadaşının etkisiyle uyuşturucu madde kullanmaya başladı. İlk zamanlarda 15-20 gün aralıkla uyuşturucu kullanan Murat T., ilerleyen zamanlarda farklı maddelere yöneldi. 8 yıl boyunca uyuşturucu madde kullanan Murat T., hem sağlığını hem altın fabrikasındaki işini kaybetti, ailesi ve çevresi ile ilişkileri de bozuldu.Arkadaşını ziyaret için 2014'te Konya'ya giden Murat T., aldığı uyuşturucunun etkisiyle rahatsızlandı. Taburcu edildikten sonra madde bağımlılığından kurtulmak istedi. Konya'dan Ankara'ya gelen Murat T., BİMER vasıtasıyla Pursaklar'da faaliyet gösteren UMDER'e yönlendirilen Murat T., 2 yıl süren rehabilitasyonun ardından uyuşturucundan kurtuldu. Murat T., sağlığına kavuştuktan sonra aynı dernekte kendi deneyimlerini anlatarak uyuşturucu bağımlılarını kurtarmak için eğitim vermeye başladı. Özlem T. ile 3 hafta önce evlenerek yuva kuran Murat T., dernekte uyuşturucudan nasıl kurtulduğunu anlattı.