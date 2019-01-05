YENİMEK’ten ‘Yeni Yıla Merhaba’ konseri

BUGÜN NELER OLDU

YENIMAHALLE Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Türk Sanat Müziği Korosu, "Yeni Yıla Merhaba" konserinde sahneye çıktı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Şef Derya Bozkurt Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen konsere ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğim günden itibaren çok önemsediğim YENİMEK kursları bugün 20 bin kursiyerle kocaman bir aile oldu. Yenimahalleli hemşehrilerim, özellikle de kadınlar mahallelerinde YENİMEK'e ulaşabiliyor. Kadınları eve hapseden değil onları sosyalleştiren, meslek sahibi yapan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.