Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > YENİMEK’ten ‘Yeni Yıla Merhaba’ konseri

’ten ‘ Merhaba’ konseri

Giriş Tarihi: 5.1.2019
YENİMEK’ten ‘Yeni Yıla Merhaba’ konseri
YENIMAHALLE Belediyesi Meslek Edindirme ve Hobi Kursları (YENİMEK) Türk Sanat Müziği Korosu, "Yeni Yıla Merhaba" konserinde sahneye çıktı. Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi'nde Şef Derya Bozkurt Uğurlu yönetiminde gerçekleştirilen konsere ev sahipliği yapan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar, "Göreve geldiğim günden itibaren çok önemsediğim YENİMEK kursları bugün 20 bin kursiyerle kocaman bir aile oldu. Yenimahalleli hemşehrilerim, özellikle de kadınlar mahallelerinde YENİMEK'e ulaşabiliyor. Kadınları eve hapseden değil onları sosyalleştiren, meslek sahibi yapan bir anlayışla çalışıyoruz" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
YENİMEK’ten ‘Yeni Yıla Merhaba’ konseri
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN