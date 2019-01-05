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Zanlı tutuklandı, baba serbest

Giriş Tarihi: 5.1.2019
Zanlı tutuklandı, baba serbest
Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olan Ceren Damar Şenel'i öldürmek suçundan adliyeye sevk edilen Hasan İsmail Hikmet savcılık sorgusunda emniyetteki ifadesini tekrarlayarak, öfkesine yenildiğini ve çok pişman olduğunu söyledi. Sorgunun ardından zanlı Hikmet 'kasten adam öldürmek suçundan' tutuklanma, baba Ö. H. ise yurt dışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Mahkeme, Hasan İsmail Hikmet'in tutuklanmasına, babanın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.
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Zanlı tutuklandı, baba serbest
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