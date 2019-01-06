Anafartalar’da boş bina çöktü

BUGÜN NELER OLDU

Altındağilçesi Anafartalar Mahallesi'nde gece yarısı yaşanan olayda, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'nin karşısında bulunan 2 katlı ev, bir anda çöktü. Binanın yarısı yerle bir olurken, ayakta kalan kısmından moloz parçaları dökülmeye devam etti. Gürültüyle sarsılan mahalleli sokağa çıktığında yarısı yıkılmış binayla karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Binanın terk edilmiş metruk bir yapı olduğu bilgisine ulaşan ekipler, enkazın altında kalanlar olabileceği ihtimaliyle arama yaptı. Evin çevresini şerit çekerek kapatan ekipler, mahalleliyi enkaz alanından uzak durmaları konusunda uyardı. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmada olayda can kaybının yaşanmadığı öğrenildi. Mahallede yıkılmak üzere olan 30'a yakın terk edilmiş ev bulunduğunu aktaran Erkan Eroğlu, "Burası metruk bir bina, Ankara'nın ilk yerleşim yeri burası. Kendiliğinden göçtü, Allah'tan gündüz olmadı. Yaşayan yok zaten, yıllardır burası böyle" ifadelerini kullandı.