Halkbank ilk maçta direnemedi

BUGÜN NELER OLDU

Kadınlar AXA Sigorta Kupa Volley 1. Etap ilk karşılaşmasında Halkbank, Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu. Dört sakat oyun - cusunu kullanamadığı karşılaşmada gençlerle sahaya çıkan Mavi-Beyazlı takım, müsabakanın setlerini 16-25, 18-25 ve 19-25 sona erdi.Halkbank'ta Leanny Simon 10 sayılık katkı yaptı. Serinin ikinci karşılaşması yarın İstanbul'da oynanacak.