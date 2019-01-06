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ilk maçta direnemedi

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Halkbank ilk maçta direnemedi
Kadınlar AXA Sigorta Kupa Volley 1. Etap ilk karşılaşmasında Halkbank, Türk Hava Yolları'na 3-0 mağlup oldu. Dört sakat oyun - cusunu kullanamadığı karşılaşmada gençlerle sahaya çıkan Mavi-Beyazlı takım, müsabakanın setlerini 16-25, 18-25 ve 19-25 sona erdi. Başkent ekibi maç genelinde iyi servis attı. Ancak savunma ve atakta rakibinin gerisinde kaldı. Maçın en skorer oyuncusu THY'den Şeyma Ercan oldu. Halkbank'ta Leanny Simon 10 sayılık katkı yaptı. Serinin ikinci karşılaşması yarın İstanbul'da oynanacak.
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Halkbank ilk maçta direnemedi
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