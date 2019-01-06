Kız Lisesi’nden karma sergi

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraKız Lisesi (AKL) mezunları ve misafir sanatçıların fotoğraf, resim ve heykelden oluşan eserlerinin yer aldığı 1. Karma Sanat Sergisi, Doğa Saygı'nın viyolonsel resitali ile açıldı. Serginin açılışında konuşan AKL Mezunları Derneği Başkanı Canan Yaşar, sanatın dünyaya başka pencerelerden bakabilmek olduğunu belirterek, "Sanatla Kızıldağ yaylasında mavi sedir ağacına yaslanmış güneşin batışını izleyebilirsiniz. Delhi'de ılık bir günde elinde asası ve testisi ile Barahma'dan silahları yok ettiği o kutsal gün anılarını izleyebilirsiniz. Kalki'nin bedeni ile doğan Kaliyuga zamanının huzurunda bir öğle sonu uykusuna dalabilirsiniz. Tavanı kadar sokağın, dibi kadar cehennemin derken şair, sevdiğinizin omzuna yaslanıp Van Gogh'la birlikte yıldızları seyredebilirsiniz. Sanatçı üretirken büyür, o büyüdükçe toplum büyür, dünya büyür, evren büyür. Açtığı her bir pencerede ufkumuz büyür" ifadelerini kullandı.