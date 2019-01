Mahallede dehşet anları

BUGÜN NELER OLDU

Pursaklar Saray Mahallesi'nde önceki gece yaşanan olayda, Turgut Reis Caddesi üzerindeki apartman dairesinde yaşayan Harun Topal, evliliğinin sona ermesinden dolayı doğalgazı açarak canına kıymak istedi. Kokuyu alan apartman sakinleri polis ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa süre içinde adrese gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalıştığı sırada binada şiddetli bir patlama yaşandı. Olayda, Harun Topal ile olaya müdahale eden 2 polis ve binada bulunan 2 kişi yaralandı. Patlamanın ardından olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, patlamanın ardından çıkan yangını kontrol altına alırken, sağlık ekipleri de yaralıların ilk müdahalesini gerçekleştirdi. Yaralılardan, Harun Topal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlk belirlemelere göre, olay yerine ihbar üzerine geçen ekipte görevli 2 polis memuru ile aynı binada ikamet eden 3 kişinin patlamadan dolayı yaralandığı kaydedildi. Olay yerine gelerek yetkililerden bilgi alan Pursaklar Kaymakamı İhsan Kara, "Akşam saatlerine emniyet birimlerimize yapılan ihbar sonucunda, Saray'da bir kişinin intihara teşebbüs ettiği bilgisi alındı. Polisimiz olay yerine geldiği esnada kişi doğalgazın patlamasına neden olacak bir eylemde bulundu. Kendisi dahil olmak üzere 2'si polis, 5 yaralımız var. İntihara teşebbüs eden kişi ağır yaralı, diğerlerinin hayati tehlikesi bulunmuyor. Yaralılar hastanelere sevkedildi. Doğalgaz kesildi, güvenlik önlemi almak üzere apartman boşaltıldı. Binada yaşayan vatandaşlarımızın yer ihtiyacıyla ilgili Kaymakamlığımız yardımcı olacaktır" ifadelerini kullandı. Sağlık ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi sayesinde herhangi bir can kaybının yaşanmadığını kaydeden Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin, "Olay yerine zamanında intikal edildi. Hem ambulanslar, hem itfaiyemiz. Şu an herhangi bir sıkıntı yok, kontrol altında her şey, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Komşularımız da biraz sıkıntı gördü. Allah'a şükür her şey kontrol altında" dedi.