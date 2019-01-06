Namazgâhtepe’ye şehitlik anıtı

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, 11 başlıkta 111 proje hazırlayarak 31 Mart'ta seçimlere hazırlanıyor. Özhaseki'nin en önemsediği bölüm ise; turizm, kültür, sanat ve sosyal projelerinden oluşan birinci ve ikinci bölüm... Ankara turizmini atağa kaldırmak isteyen Özhaseki, Kültür Yolu, Kent Müzesi, Ulus Meydan Düzenlemesi, Ulus Kültür Merkezi ve Dolmuş Durakları Kompleksi, Ankara Kalesi Müzesi Projesi ve Roma Tiyatrosu Arkeopark gibi birbirinden önemli projeleri hazırladı. İşte Özhaseki'nin hazırladığı kültür, sanat ve turizm projeleri:İki ayrı rotadan oluşuyor. Kısa hat olarak nitelendirilen 8 kilometrelik mesafede yolculuk Ankara Kalesi'nden başlıyor ve 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda son buluyor. 12 kilometrelik Uzun Hat'ta ise yolculuk Ankara Kalesi'nde başlayıp Atakule'de son buluyor.Ankara'nın hakim tepelerinden birinde konumlanan Ankara Kalesi Akkale Burcu'nun altında yer alacak. Restorasyon çalışmasıyla başkentlilerin ve turistlerin kullanımına sunulacak.Ankara'nın tarihini ve kültürünü yaşatan bazı noktalarda restorasyon ve sokak sağlıklaştırılması çalışmaları yürütülecek. Bu çerçevede Eski Yahudi Mahallesi olarak da bilinen Sakalar Mahallesi yenilenecek. Modern Çarşı, Ulus Hali, Hergelen Meydanı de restore edilecek ve Anafartalar Caddesi'nde cephe yenilemesi yapılacak.Arkeolojik sit alanı içerisinde kalan Roma Tiyatrosu aslına uygun olarak restore edilecek ve Arkeopark olarak düzenlenecek.Ankara'nın iki önemli turizm merkezi Ankara Kalesi ile Hacı Bayram Camii arasına çevre dostu teleferik projesi yapılacak.Tarihi İpek Yolu üzerindeki Ankara'nın ilçelerinde bulunan yaylalara, göletlere, göllere ve baraj kenarlarına kamp merkezleri kurulacak. Turizmi canlandırması beklenen kamp merkezlerinden ilk etapta 20 noktaya yapılacak.Hazırlanan kültür ve tarih projeleri arasında Namazgahtepe'ye anıt yapılması da planlanıyor. Milli Mücadele yıllarında şehit düşen binlerce askerin defnedildiği Etnografya Müzesi ile Türk Ocağı'nın bulunduğu Namazgâhtepe'ye anıt inşa edilecek. Namazgahtepe; Etnografya Müzesi, Türk Ocağı Resim ve Heykel Müzesi, TRT Ankara Radyosu, Türk Hava Kurumu, Ankara Lisesi ve Türk Tarih Kurumu gibi birçok binanın bulunduğu bölgeyi kapsıyor.Üniversite şehri başkent Ankara'da öğrencilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere 24 saat açık kütüphaneler yapılacak.Ankara'nın Temelli bölgesindeki göletin yanında kurulan tesis uyuşturucu ile mücadele merkezine dönüşecek.