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hız kesmiyor

Devre arası kamp çalışmaları için Antalya’da bulunan Başkent temsilcisinin beş yeni transferi dün takımla antrenmana çıktı

Giriş Tarihi: 6.1.2019
Osmanlıspor hız kesmiyor
Sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Osmanlıspor, transfere hızlı başladı. Transfer sezonun başlamasıyla 5 oyuncuyu kadrosuna katan morsarılıların yeni transferleri takımın dünkü antrenmanında yer aldı. Transferin başlamasıyla Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic, Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic, Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes FC forması giyen forvet oyuncusu Sloan Privat ve Elazığspor stoperi Mehmet Yiğit ile 1.5 yıllık; İnegölspor'un golcü oyuncusu Okan Deniz'le ise 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkent ekibi kadrosuna kattığı 5 oyuncuya kampın ilerleyen günlerinde toplu olarak imza töreni düzenleyecek.

YENİLER ÇİFT KALEYE KATILDI
Mor-sarılılar, teknik direktör Osman Özköylü nezaretinde çıktıkları antrenmanda 1.5 saat çalıştı. Oyuncular, ısınmaya yönelik koordinasyon çalışmasıyla başladıkları antrenmanı 5'e 2 top kapma oyunuyla devam ettirdi. Mor-sarılılar, kıyasıya rekabetin yaşandığı çift kale maçla antrenmanı sonlandırdı. Maçta takımın yeni transferleri Todorovic, Blagojevic, Sloan ve Mehmet Yiğit çift kale maçta oynarken akşam saatlerinde kampa katılan Okan Deniz takımdan ayrı kondisyoner eşliğinde koşu yaptı.
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Osmanlıspor hız kesmiyor
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