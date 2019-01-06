Osmanlıspor hız kesmiyor

BUGÜN NELER OLDU

Sezonun ikinci yarısının hazırlıkları için Antalya'da kamp yapan Osmanlıspor, transfere hızlı başladı.Transferin başlamasıyla Bosna Hersek ekiplerinden Zrinjski'nin sol açığı Ognjen Todorovic, Zeljeznicar'ın orta saha oyuncusu Jovan Blagojevic, Fransa 2. Lig ekiplerinden Valenciennes FC forması giyen forvet oyuncusu Sloan Privat ve Elazığspor stoperi Mehmet Yiğit ile 1.5 yıllık; İnegölspor'un golcü oyuncusu Okan Deniz'le ise 2.5 yıllık sözleşmeye imza attı. Başkent ekibi kadrosuna kattığı 5 oyuncuya kampın ilerleyen günlerinde toplu olarak imza töreni düzenleyecek.Mor-sarılılar, kıyasıyarekabetin yaşandığı çift kale maçla antrenmanısonlandırdı.