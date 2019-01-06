Yenimahalle’de sanatçılar onkolojiyle el ele

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YenimahalleBelediyesi, Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA), Dr. Abdurrahman Yurtaslan Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve ülke genelinde katılım gösteren birçok sanatçının, Onkoloji Hastanesi'nde tedavi gören hastalar yararına ortaklaşa düzenlediği "Karma Resim Sergisi"ne ev sahipliği yaptı. 3-9 Ocak tarihleri arasında Başkentlilerin beğenisine sunulacak olan sergi klasik müzik dinletisi ile başladı. Katılımcı sanatçıların resim çalışmaları yanında yağlı boya, sulu boya, filografi, kağıt ve alüminyum rölyef, fotoğraf, ebru sanatlarına ait 60 adet çalışmanın sergilendiği "Karma Resim Sergisi"ne Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar ve Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş katıldı. Onkoloji hastanesinde tedavi gören hastaların ve yakınlarının, sanatçılardan aldığı eğitim sonrası ortaya çıkardığı birçok çalışmanın da katılımcılarla buluştuğu serginin açılışı Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezi Hikmet Çetinkaya Sergi Salonu'nda yapıldı.