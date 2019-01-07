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kampta da yalnız değil

’in ikinci yarısının hazırlıklarını ’da sürdüren sarı-lacivertlilerin idmanını üniversiteli taraftarlar takip etti

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Ankaragücü kampta da yalnız değil
Spor Toto Süper Lig ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankaragücü, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik direktör Bayram Bektaş yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan başkent ekibi, daha sonra pas ve koordinasyon çalışması yaptı. Antrenmanın ana bölümünde istasyon çalışan sarı-lacivertliler, yenileme koşusu ile antrenmanı tamamladı. Ankaragücü'nün akşam yaptığı antrenmanı bir grup taraftar da takip etti. Antrenmanı izleyen taraftarlar sık sık sloganlar atarak futbolculara destek verdi. Taraftarlar, antrenman sonrası futbolcularla hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkent ekibi bir günlük iznin ardından kamp çalışmalarına bugün devam edecek.
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Ankaragücü kampta da yalnız değil
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