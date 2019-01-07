Ankaragücü kampta da yalnız değil

BUGÜN NELER OLDU

por Toto Süper Lig ikinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankaragücü, çalışmalarına yaptığı antrenmanla devam etti.Antrenmanın ana bölümünde istasyon çalışan sarı-lacivertliler, yenileme koşusu ile antrenmanı tamamladı. Ankaragücü'nün akşam yaptığı antrenmanı bir grup taraftar da takip etti. Antrenmanı izleyen taraftarlar sık sık sloganlar atarak futbolculara destek verdi.Başkent ekibi bir günlük iznin ardından kamp çalışmalarına bugün devam edecek.