Bin polisle narkotik uygulama

Altındağ'da bin polisin katılımıyla narkotik uygulaması yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı hava destekli uygulamada, 11 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi, 10 kişi gözaltına alındı.

ARANAN 10 ŞAHIS YAKALANDI

Ankara polisi zehir tacirleri başta olmak üzere suçlulara göz açtırmıyor. Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, 110 ayrı noktada 200 ekipteki bin polisin katıldığı uygulamada, bin 996 kişi ve 563 araç kontrol edildi. Çeşitli suçlardan aranan 10 kişi gözaltına alındı.

Özel Harekat polisleri baskın yaptı

Uygulama kapsamında, tespit edilen 11 adrese özel harekât polislerince operasyon düzenlendi. Ekipler, şüphelilerin kapıları açmadığı yerlere, kapıları kırarak girdi. Hava destekli ve narkotik köpekler eşliğinde gerçekleştirilen operasyonda, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.