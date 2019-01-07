Gerede’de Kayaklı Koşu FIS Kupası yapıldı

TÜRKIYE Kayak Federasyonu 2019 Faaliyet programında yer alan ve her yıl organize edilen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası yarışmaları hafta sonu Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi. Gerede'deki Arkut Kayaklı Koşu Merkezi'nde organize edilen müsabakaların ilk gününde bayanlar 5 km ve erkekler 10 km klasik teknik yarışmaları yapıldı.
Dün ise kadınlar 10 km ve erkekler 15 km serbest teknik müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve yarışma koordinatörü Haydar Çetinkaya, "Gerede'de önemli bir organizasyona imza attık. Bu organizasyon için tüm hazırlıklarımızı eksiksiz tamamladık. Güzel bir organizasyon oldu"
şeklinde konuştu.