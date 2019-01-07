Gerede’de Kayaklı Koşu FIS Kupası yapıldı

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE Kayak Federasyonu 2019 Faaliyet programında yer alan ve her yıl organize edilen Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Kupası yarışmaları hafta sonu Bolu'nun Gerede ilçesinde gerçekleştirildi.Dün ise kadınlar 10 km ve erkekler 15 km serbest teknik müsabakaları gerçekleştirildi. Türkiye Kayak Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve yarışma koordinatörü Haydar Çetinkaya,şeklinde konuştu.