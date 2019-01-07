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Halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan 430 ekmek satış büfesinden sözleşmesi sona eren, işletme kurallarına uymayan ya da çeşitli sebepler ile kapatılan 15 büfeyi kura çekilişi düzenleyerek, yeni sahiplerine teslim etti. Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman'ın da yer aldığı kura çekiliş törenine katılanlar büyük heyecan yaşadı. Halk Ekmek Gimat Fabrikası'nda düzenlenen çekiliş için 300 kişi başvururken, çekilişi salonda bulunan başvuru sahiplerinin çocukları yaptı. Büfeleri teslim alan hak sahipleri duygularını anlattı.
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Halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu
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