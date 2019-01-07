Halk ekmek büfeleri yeni sahiplerini buldu

BUGÜN NELER OLDU

AnkaraBüyükşehir Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası bünyesinde bulunan 430 ekmek satış büfesinden sözleşmesi sona eren, işletme kurallarına uymayan ya da çeşitli sebepler ile kapatılan 15 büfeyi kura çekilişi düzenleyerek, yeni sahiplerine teslim etti. Halk Ekmek Genel Müdürü Ahmet Sarıduman'ın da yer aldığı kura çekiliş törenine katılanlar büyük heyecan yaşadı. Halk Ekmek Gimat Fabrikası'nda düzenlenen çekiliş için 300 kişi başvururken, çekilişi salonda bulunan başvuru sahiplerinin çocukları yaptı. Büfeleri teslim alan hak sahipleri duygularını anlattı.