İyi insan olmayı seçmeliyiz

Sosyal iletişim uzmanı Fatih Akbaba, geçtiğimiz günlerde yürekleri yakan Ceren Damar Şenel cinayetinin ardından SABAH Ankara'ya konuştu. "Ceren Damar Şenel'in çektiği acıyı ve bıraktığı hüznü hissetmeyen kendini ve kalbini yoklasın" diyen Akbaba, "Ateş düştüğü yeri yakmıyor artık bir şeyler yapılmadı" diye konuştu.Ceren Damar Şenel… 24 yaşında gencecik bir akademisyen, henüz 2 aylık evliydi. Çankaya Üniversitesi'nde sınav gözetmeni olduğunda başına geleceklerden habersizdi. Ve kopya çeken son sınıf öğrencisi tarafından katledildi. Tüm Türkiye, çok üzüldü ve bir o kadar da hepimizi düşündürdü. Biz de konuyu sosyal hayatımız bakımından uzmanına sorduk. Sorun ne ve nasıl çözülür? Tüm Türkiye bunları merak ediyor. Hem eğitimci hem de ülkemizin önemli sosyal iletişim uzmanlarından Fatih Akbaba'ya sorduk.

BİR ŞEYLER YAPALIM

"Hiçbirimiz kötü kaderi hak etmiyoruz" diyen Fatih Akbaba, "Ceren Damar Şenel'in eşi Levent Şenel'in konuşmasını bir eğitimci ve iletişimci olarak hayranlıkla ve iliklerime kadar hissederek izledim. Vakur ve metin bir şekilde yapılan o doğaçlama konuşma, direk kalpten geliyordu. Adeta dersti ve ben kendi namıma payıma düşeni aldım. Hangi meslekte olursak olalım bize seslenen bu konuşma, ortalama bir acının çok üstünde bir mantık ve hakikat içeriyordu. Kötülüğün, kötülükle önlenemeyeceği vurgusu dikkatten kaçmamalı. O konuşmayı, kazanmak, ama bir diploma ya da başarı kazanmak değil, bir insanı ve kalbi kazanmak olarak okudum. Şimdi biz olsak, her türlü cezayı kendimiz kesiyorduk ve gereğini yapıyorduk. İşte tam olarak, insan olmanın hatta iyi insan olmanın farkı bu. Elbette yaşanan kader ama hiçbirimiz böyle bir kötü kaderi hak etmiyoruz. Geri kalan ömrümüz için bir şeyler yapalım" ifadelerini kullandı.

O ACIYI YÜREKLERDE HİSSETMEK GEREK

İYI insan olmanın temelinin ailede atıldığını belirten Akbaba ailelere ne gibi ödevler düştüğünü şu şekilde açıkladı: "İletişim ailede başlar diyorum hep. Artık evlerde sohbet kalmadı, birlikte yemek bile kalmadı. Merhametsiz bir iletişim içerisindeyiz. Ceren Damar Şenel hocamızın yaşamının son anlarındaki çektiği acıyı ve vefatından sonraki bıraktığı hüznü hissetmeyen kesinlikle kendini ve kalbini yoklamalıdır. Ateş düştüğü yeri yakmamalı. Anne babalar çocuklarıyla sıradan bir iletişimi kurmalı"