Kuryelikten patronluğa

Ankara'da iki gündür etkisini sürdüren kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte Kuğulu Park'ta güzel görüntüler ortaya çıktı. Karın tadını çıkarmak isteyen Ankaralılar karda yürüyüş yapıp bol bol fotoğraf çekti. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından önceden tuzlama çalışması yapılan ana arterler kar tutmazken, şehrin ara sokakları ise beyaz örtüye büründü. Hafta sonunu fırsat bilen çocuklar, aileleri ile birlikte bu parklara akın etti.

ÇAYYOLU'NDA 2010'da açtıkları pizzacı dükkânı ile Ankaralılara en lezzetli pizza ve tatlıyı sunan işletmeci Bora Kayım yaptıkları pizza ve tiramisunun tescillendiğini söyledi. Kayım, Espositos ismindeki pizza dükkânının hikâyesinin çok eskilere dayandığını İtalya Napoli'de yaşayan bir lezzetin kaderinin ve onu tarihte bilinir hale getiren kahramanın hikâyesinden yola çıktıklarını ifade etti. Motor tutkunu olan işletme sahipleri işletmelerinde motor dekorlarını da sıklıkla kullandıklarını, gelen müşterilerin motora binerek hatıra fotoğrafı çektiğini söyledi. Eşiyle off road yarışlarında tanıştıklarını ve kendisine hediye ettiği motor bisikletle kaza yapan Kayım, kaza sonrası kırılan motoru da dekor olarak kullandıklarını belirtti.

EN İYİ PİZZA UNVANLARI VAR

Maceracı bir o kadar da meraklı ve girişken olan iki ortak genç yaşlarda birçok sektörde çalıştıklarını sonunda aradıkları işi bulduklarını söyledi. Bir işletme kurmak isteyen girişimcilere cesaretli olmalarını tembihleyen ikili kendi işletmelerini açarken tanıdıklarının maddi manevi yanlarına olduğunu ifade etti. Tarihin taçlandırdığı tek lezzet sloganıyla yola çıkan işletme sahipleri BBQ Bistecca en iyi İtalyan restoran ve en iyi pastacı unvanını aldı.

İNCE ELEYİP SIK DOKUDUK

İşletmenin mutfağında, güvenliğinden, garsonluğundan sorumlu Kayım, "Ben mutfakta yardımcı olarak başladım. Ortağımla çocukluk arkadaşıyız biz. İşi bilmediğiniz takdirde ilerletemezsiniz... Türkiye'nin en iyi İtalyan'ı ve pastacısı seçildik. İlk pizzayı yapan kişinin soyadı işletmenin adı. Türkiye'deki patenti bize ait. İnce eleyip sık dokuduk bu caddede çok mekan açıldı kapandı. Biz Ankaralılara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz" diye konuştu.