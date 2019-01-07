Meşgul etmenin cezası 250 TL

BUGÜN NELER OLDU

Bakanlığı, acil çağrı numaralarına yapılan aramaların büyük çoğunluğunun asılsız ve gereksiz çağrılar olduğunu, bu numaraları gereksiz yere meşgul etmenin 250 TL cezasının bulunduğunu açıkladı. Bakanlık, 112, 155 ve 156'ya yapılan aramalar hakkında bilgilendirmede bulundu. Bakanlığın 2018 için paylaştığı verilere göre; 112 Acil Çağrı ihbarlarının yüzde 36,58'i asıllı, yüzde 63,42'si asılsız, 155 ihbarlarının yüzde 15'i gereksiz çağrı, yüzde 53'ü asıllı ihbar, yüzde 2'si asılsız ihbarlar. 156 çağrılarının yüzde 83'ü asıllı yüzde 17'si asılsız ihbarlardan oluştu.