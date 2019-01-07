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Öğrenciler hayal güçlerini zorladı

Giriş Tarihi: 7.1.2019
Öğrenciler hayal güçlerini zorladı
Ankara'da Uğur okullarında gerçekleştirilen "Hayalgücüne Yolculuk Anlık Görev Şenliği" programı zamanda yolculuk hissi uyandırıyor. 80'li ve 90'lı yılların retro giyimine sahne olan programda öğrencilerin üretebilme, hayal edebilme ve özgün fikirlere ulaşabilme becerileri ölçülüyor. Türkiye genelinde, öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerini uygulamada ve üreticilikte kullanabilecekleri çeşitli yaklaşımları değerlendirebilmeleri için, problem çözme görevleri ve süreci üzerine kurulmuş bir üreticilik yarışması olan şenlik öğrencilerin hayallerini göz önüne alarak onların yeni beceriler edinmesini sağlıyor. Öğrencilerden oluşan takımlar, ucu açık problemleri çözmeyi içeren görevleri yerine getirerek çözümlerini sunuyor. Programın ev sahipliğini, Batıkent'deki Uğur Okulları yaptı. İlk kez 2017'de gerçekleştirilen programda öğrenciler bir çok etkinliği gerçekleştirme imkânı bulurken, gözleri kapalı şekilde takım arkadaşıyla birlikte hunilere çarpmadan karşıya geçmeye çalıştı, kimi takımlar ise ahşap denge oyunuyla yeteneklerini gösterdi.
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Öğrenciler hayal güçlerini zorladı
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