Veteriner hekimler mühür bassın

Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası (AVHO) Başkanı Hüseyin Tanrıverdi, son yıllarda sürekli spekülasyon konusu olan kamuoyunda çokça tartışılan hayvansal gıdalardaki tehlike tartışmalarını bitirecek formülü buldu. Bu kapsamda AVHO 2019'a mührünü vuracak. Hayvansal gıdaların veteriner hekimlerin elindeki mühürdedir sloganıyla yola çıkan AVHO Başkanı Tanrıverdi, halkın hayvansal gıdaları gönül rahatlığıyla yiyebilmesi için lokantaları veteriner hekimlerin kontrol etmesi gerektiğini söyledi.

HAYVANSAL GIDA VAZGEÇİLMEZ

Hayvansal gıdalarla ilgili öne sürülen karalama politikalarının hayvansal gıda üretimi yapan firmaları zor duruma soktuğunu ifade eden Tanrıverdi, hayvansal gıdaların insan sağlığı açısından son derece önemli olduğunu belirtti. Medya aracılığıyla halkı yanlış yönlendiren kişilerin mantıklı cümleler kurması gerektiğini söyleyen Tanrıverdi, "Tavuk etinde antibiyotik var, ette bakteri var, yumurtada zehir var, balıkta demir var, yoğurtta jelatin var… gibi söylemlerde bulunup halkın hayvansal gıdaları tüketmesini önlüyorlar. Kendisini bilim insanı uzman olarak tanıtan kişilere sesleniyorum sizde hiç vicdan yok mu? Hayvansal gıdalar insan yaşamının vazgeçilmezidir" dedi.