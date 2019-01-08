Ankara’nın hayrına olacak

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BUGÜN NELER OLDU

Jargon Siyaset-Magazin Dergisi Yayın Yönetmeni Murat Ilıkan'ın sorularını yanıtlayan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Prof. Dr. Mevlüt Karakaya cumhur ittifakına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Mevlüt Karakaya MHP'ye yönelik eleştiriler için "Biz bunları normal karşılıyoruz. Ama MHP her zaman "Önce ülkem, sonra partim" diyen bir siyasi anlayışa sahip olan bir parti" diyen Mevlüt Karakaya şunları söyledi:"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Türkiye'nin bekası açısından MHP'nin önerileri doğrultusunda geliştirilen bir sistem oldu. Biz MHP olarak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni çok önemsiyoruz. O nedenle bu sistemin gerçek anlamda oturması için, 'Cumhur İttifakı'nı oluşturan partilerin yerel seçimlerde de aynı kararlılığı göstermeleri gerekir' diye düşündük. Türkiye'yi, onca sorunla boğuşurken, yeniden sistem tartışmalarına sokmamak gerekir. Türkiye uzun zamandır bir beka mücadelesi içerisindeydi. Bu konuda da önemli mesafeler kaydetti. Bu kazanımları kaybetmemek gerekiyor. Aksi bir durumun vebal olduğunu düşünüyorum"CUMHUR İttifakı'nın Ankara adayı olarak gösterilen Mehmet Özhaseki ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Mevlüt Karakaya şöyle devam etti: "Mehmet Özhaseki Bey, Ankara'da Cumhur İttifakı'nın ortak adayıdır. Elbette biz de onu destekleyeceğiz. Kendileri Kayseri'de 5 dönem Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış ve orada da çok güzel işlere imza atmış bir şahsiyet. Bu yönüyle denenmiş ve başarı hikâyesi olan birisi. Başkent, belediye başkanlığı ve belediyecilik hizmetinden çok daha önemli işlev ve fonksiyonları olan bir yerdir. Bu nedenle temsil kapasite ve kabiliyeti, sahip olduğu yönetim felsefesi çok önemlidir. Zira, Ankara küresel bir başkenttir. Bu anlamda, Özhaseki, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yapmış, ayrıca halen AK Parti'nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini de yürüten bir isim. Kişisel olarak da çözüm odaklı, pratik ve ılımlı bir yapısının olduğu izlenime sahibim. Tüm bunlara bakıldığında Ankara'nın hayrına olacağını düşünüyorum." Karakaya Ankara'nın seçim sonucuyla ilgili tahmininin olup olmadığı sorusuna ise "Bu yarış içerisinde şu an gördüğümüz durumda iki aday var gibi. Ankaralının, Cumhur İttifakı'nın adayı Özhaseki Bey'den yana tercih kullanacağına inanıyorum" yanıtını verdi.