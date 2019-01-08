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Mart yerel seçimleri için saha çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından düzenlenen "Genç Kıraathane Buluşmaları" kapsamında gençlerle buluştu. Kusunlar Mahallesi'nde düzenlenen toplantıda spordan sanata, genel siyasetten yerel siyasete kadar birçok konuda gençlerin fikirlerine kulak veren AK Parti Mamak Belediye Başkan Adayı Murat Köse, gençlerin istek ve taleplerini dinledi. Belediyeciliğin doğumdan, ölüme kadar insana hizmet etmek olduğunu vurgulayan Köse, "Doğma büyüme Mamaklı bir kardeşiniz, ağabeyiniz olarak huzurunuzdayım. Bu iş zor bir iş, zoru kolay yapmanın yöntemi ise bir olmak ve beraber olmak. İnsanın mutluluğunu ön plana çıkaran çalışmalara imza atmak için yola çıktık. Gönüllere gireceğiz, hizmet edeceğiz. Siz gençlerimizin desteğiyle inşallah, AK Parti ve hizmet bayrağını daha da gür dalgalandırmaya devam edeceğiz" dedi. Buluşmaya Başkan adayı Köse'nin yanı sıra, AK Parti Ankara İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Sefa Özer, AK Parti Mamak İlçe Başkanvekili Mehmet Ali Demir ve çok sayıda genç katıldı.