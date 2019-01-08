‘Halkbank için özel bir maç olacak’

BUGÜN NELER OLDU

VOLEYBOL Efeler Ligi lideri Halkbank ikinci yarının ilk maçında Ziraat Bankası ile karşılaşacak.Karşılaşma öncesi Halkbank 11 maçta 9 galibiyet iki yenilgi ve 28.46 puanla birinci, Ziraat Bankası ise 6 galibiyet ve 5 yenilgiden kazandığı 26.36 puanla 6.sırada yer alıyor. Halkbank'ta pasör Michele Baranowicz önemli bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek,ifadelerini kullandı.