‘Halkbank için özel bir maç olacak’

VOLEYBOL Efeler Ligi lideri Halkbank ikinci yarının ilk maçında Ziraat Bankası ile karşılaşacak. Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak maç 18:00'de başlayacak.
Karşılaşma öncesi Halkbank 11 maçta 9 galibiyet iki yenilgi ve 28.46 puanla birinci, Ziraat Bankası ise 6 galibiyet ve 5 yenilgiden kazandığı 26.36 puanla 6.sırada yer alıyor. Halkbank'ta pasör Michele Baranowicz önemli bir rakiple karşılaşacaklarını belirterek, "İki takımın da hedefleri var. Bu tür derbiler Halkbank için özel olur. Ama her türlü sürprize açıktır. Biz bir sürprizle karşılaşmamak adına sahada tüm gücümüzle mücadele edeceğiz. İkinci devreye galibiyetle gireceğimize inanıyoruz"
ifadelerini kullandı.