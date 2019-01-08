Kalbinin sesiyle piyano tuşlarına dokunuyor

BUGÜN NELER OLDU

ÇANKAYA'DA ailesiyle yaşayan Arzu Yılmaz, 1979'da doğuştan işitme ve konuşma engelli olarak dünyaya geldi. Doğduğunda gece körlüğü teşhisi de konulan Yılmaz'ın hayatı 21 yaşına geldiği zaman tamamen değişti. Görme yeteneğini de kaybeden Yılmaz, kendini tüm dünyaya kapattı. Ailesinin çabalarıyla hayata yeniden bağlanan Yılmaz, önce Braille alfabesi, ardından kendi çabasıyla İngilizce öğrendi ve son olarak göz doktorunun tavsiyesiyle gittiği Gören Kalpler Eğitim Derneğinde aldığı piyano dersiyle müzik alanındaki yeteneğini ortaya çıkardı. Engelsiz bireylerin piyanoda birkaç ayda öğrenebildiklerini kısa sürede öğrenen Yılmaz, bu yeteneğiyle müzik öğretmenini de şaşırttı.Anne Gülistan Yılmaz, "Arzu, doğuştan tavuk karası, gece körlüğü vardı, sonradan görme yeteneğini de kaybetti. Doktora götürüyoruz, 'çaresi yok' diyorlar. Allah'tan ümidimizi kesmedik. Arzu'ya çok üzülmesin diye 'ileride düzeleceksin' diyorum" diyen Yılmaz, kızının evde takı yapıp, Braille alfabesiyle yazılan kitapları okuyarak zaman geçirdiğini dile getirdi. Anne Yılmaz, "Arzu mücadele veriyor ben de mücadele veriyorum. Çok şükür hayata küsmedi. 'En iyi benim' diyor, mücadele veriyor" ifadelerini kullandı. Göz doktorunun kendilerini Gören Kalpler Eğitim Derneğine yönlendirdiğini ve kızının yaşamının bundan sonra daha da renklendiğini anlatan Yılmaz, Arzu'nun piyano dersindeki başarısını "Allah vergisi" olarak yorumladı. Yılmaz, "Annelere babalara sesleniyorum; çocuklarını eve kapatmasınlar, mücadele versinler. Çocuklarını mutlu etmek için ne gerekiyorsa yapsınlar. Mücadeleyi de bırakmadım çok şükür" şeklinde konuştu. Gülistan Yılmaz, Arzu'nun yeteneğinin görülmesi ve tedavisi için yetkilerden yardım istedi. Arzu da annesinin yardımıyla yaptığı açıklamada, çok mutlu olduğunu ve ileride konser vermek istediğini söyledi.