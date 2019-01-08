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Kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
ANKARA'DA kar yağışı etkili olurken, Elmadağ'da 2 otomobilde bulunan 7 kişi, kapanan yolda mahsur kaldı. Araçtakilerin haber vermesiyle olay yerine hareket eden AFAD ekipleri, 1 saatlik çalışmanın ardından mahsur kalan 7 kişiyi kurtardı. Ankara ve ilçelerinde yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi. Saat 22.00 sıralarında Elmadağ Yeşilpınar Mahallesi'nde kar ve buzlanma nedeniyle iki araçta bulunan 7 kişi mahsur kaldı. Araçlarda bulunanların haber vermesiyle AFAD, 112 Acil ve belediye ekipleri bölgeye hareket etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonucunda ekipler, mahsur kalan 7 kişiye ulaştı. Kapanan yol ulaşıma açılırken, sağlık görevlilerinin müdahale ettiği 7 kişi tedbir amaçlı hastaneye sevk edildi. Bölgede ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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Kara saplanan iki otomobilde mahsur kalan 7 kişi kurtarıldı
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