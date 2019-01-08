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Mamak Belediyesi’nden ’a destek

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Mamak Belediyesi’nden Kızılay’a destek
SOSYAL sorumluluk projelerini başarıyla sürdüren Mamak Belediyesi, Kızılay ile birlikte kan bağışı kampanyası gerçekleştirdi. Mamak çarşı içinde gerçekleştirilen kan bağışına sağlık durumu, yaşı, kilo sıkıntısı olmayan vatandaşlar ve belediye personeli katıldı. Kızılay ile birlikte düzenli olarak kan bağışı organizasyonları düzenlediklerini dile getiren Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül, "Kan, kaynağı insan olan bir maddedir. Temini tamamen gönüllülük esasına dayanır. Sağlıklı her birey düzenli olarak kan bağışlayarak hem kendi sağlığına katkı sunar hem de hayat kurtarır. Bu yüzden kan bağışı kampanyalarında vatandaşlarımızın desteğinin son derece önemli" dedi.
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Mamak Belediyesi’nden Kızılay’a destek
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