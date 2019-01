Selçuk: Bu takım şampiyonluk için kuruldu

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto 1. Lig'de ilk yarının lideri Gençlerbirliği'nin kaptanı deneyimli oyuncu Selçuk Şahin, Başkent ekibinin ikinci yarı hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya'da gündemle ilgili açıklamalar yaptı. Gençlerbirliği'nin hedefinin şampiyon olarak Süper Lig'e dönmek olduğunu aktaran Selçuk,diye konuştu. Gençlerbirliği'nin bu hedef için kurulmuş bir takım olduğunu vurgulayan Selçuk, "Yönetimimiz belki bu ligin çok üzerinde harcamalar yaparak bir takım meydana getirdi. Birçok takım da bunu çok istiyor, bu nedenle her hafta zor maçlar bizi bekliyor. İnşallah şampiyonluğu biz yakalarız" dedi.FENERBAHÇE'DEN eski takım arkadaşı Volkan Demirel'in affedilmesiyle ilgili olarak da yorum yapan Selçuk, "Volkan, bir kaleciden ya da bir oyuncudan çok daha fazlası. Özür diledi ve affedildi. Onun adına mutlu oldum.Çünkü Volkan işler kötü gittiğinde müdahale edebilecek, oyunculara gerekli uyarıyı yapabilecek, sözü geçen, insanların saygı duyduğu bir isim. Ama yaşanan olaylar maalesef onu takımın dışında bıraktı. Kendisi de çıkıp özür diledi. Mutlaka kulüp ve takım çok daha iyi olacaktır" ifadelerini kullandı.SELÇUK, Fenerbahçe'nin ilk yarının sonunda düşme hattında bulunmasına değinerek, "Fenerbahçe kimsenin akıl erdiremediği, hayalinde bile kuramayacağı bir pozisyonda. 2, 3. veya 5. hafta sonunda olsa belki olabilir dersin ama 17. hafta sonunda böyle bir tabloda bulunması benim adıma çok büyük sürpriz, şok edici bir durum. Taraftarlar destek veriyor, her maçta tribünleri dolduruyor. Ersun Yanal hoca iyi bir devre arası geçirecektir. Çok sert antrenmanları var. Umarım ikinci yarıya da iyi başlarlar" dedi.SELÇUK, kariyerinde birçok unutulmaz anı bulunduğunu anlatarak, "Birçok anı var, alıp bir yere koyabildiğim bir an yok ama şampiyonluklar yaşadığım maçlar, Sevilla karşılaşması özel. Ali Sami Yen Stadı'nda oynadığımız ve Galatasaray'ı 1-0 yendiğimiz maçta attığım gol ve o maç çok özel. İyi birçok anım var, kötü anılarım da var ama onları çok hatırlamak istemiyorum. Güzel anım oldukça fazla" şeklinde konuştu.SÜPER Lig'deki şampiyonluk yarışını da değerlendiren Selçuk, şunları kaydetti: " Başakşehir birkaç senedir direkten dönüyor, zorluyorlar ama bu sene diğer takımların da geri kalmasından dolayı benim şu anki favorim Başakşehir ama Beşiktaş ve Galatasaray bırakacak değillerdir, Trabzonspor da iyi bir hava yakaladı. Şu an en favori Başakşehir, baskıları az, daha rahat futbol oynuyor, oturmuş bir kadrosu ve başlarında da iyi bir hoca var."Selçuk Şahin'in, Süper Lig'de en beğendiği oyuncu Başakşehir'de forma giyen Edin Visca…Selçuk, Ersun Yanal'ın "Takım içinden yeni Selçuklar bulacağım" sözü hakkında, "Umarım bulur. Ona da görevinde başarılar diliyorum. Ersun hoca zor bir işe soyundu ama disipliniyle çalışkanlığıyla Fenerbahçe'yi toparlayacaktır" değerlendirmesini yaptı.