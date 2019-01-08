Sözeri: 8’de 8 yaparsak bu iş biter

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G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Erkan Sözeri,dedi. İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren lider G.Birliği'nin hocası Sözeri, rekorların peşinde olmadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Sözeri,ifadelerini kullandı.Santrfor arayışları olduğunu söyleyen Sözeri, "Nobre 38 yaşında. Kendisinin performansından çok memnunuz ama bir hamle oyuncusu istiyoruz. Bunun sakatlığı, cezası var. 41 puan alan bir takıma oyuncu dahil etmek çok kolay değil. Eğer başarılıysanız, bu takıma fazla oyuncu katmanın anlamı yok. Güçleneyim derken, oradaki ortamı kaybedebilirsiniz" diye konuştu.