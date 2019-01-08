Sözeri: 8’de 8 yaparsak bu iş biter

G.BİRLİĞİ Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "İlk yarıda başladığımız gibi 8'de 8'lik bir seri yakalayabilirsek, işi çok erken bitirebiliriz"
dedi. İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren lider G.Birliği'nin hocası Sözeri, rekorların peşinde olmadıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Sözeri, "2001- 2002 sezonundan bu yana Bursaspor 42 puan yapmış, biz 41 puan yapmışız. Bu bizim için mutluluk verici. İlk aşamayı güzel şekilde bitirdik. Hem mental hem fiziksel anlamda bütün maçlarda oyunu forse eden hep biz olduk. Rehavete kapılmadan devam etmek istiyoruz. Bütün takımlar takviye yapıyor. Üçüncü sıradaki takımla aramızda 10 puan var. İlk yarıda başladığımız gibi 8'de 8'lik bir seri yakalayabilirsek, bu işi çok erken bitirebiliriz"
ifadelerini kullandı. HAMLE OYUNCUSU İSTİYORUZ
Santrfor arayışları olduğunu söyleyen Sözeri, "Nobre 38 yaşında. Kendisinin performansından çok memnunuz ama bir hamle oyuncusu istiyoruz. Bunun sakatlığı, cezası var. 41 puan alan bir takıma oyuncu dahil etmek çok kolay değil. Eğer başarılıysanız, bu takıma fazla oyuncu katmanın anlamı yok. Güçleneyim derken, oradaki ortamı kaybedebilirsiniz" diye konuştu.