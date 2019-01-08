Yaktın bizi Vasıp amca

BUGÜN NELER OLDU

Ankara'da önceki gün, gün boyu etkili olan kar yağışı öğrencileri heyecanlandırdı. Ankara Valisi Vasip Şahin Twitter'da en çok konuşulan isim oldu. Tatil isteyen öğrenciler klasik haline gelen şiir ve şarkılar yazarak sosyal medyada paylaştı. Araçların üzerine 'Vasip Amca' yazan öğrenciler umduğunu bulamadı. Gece kar yağışının durmasıyla valilikten gelen açıklamaya göre kar tatili yapılmadı. Öte yandan etkili olan kar yağışı il genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapılmasına rağmen çok sayıda araç yolda kaldı. Özellikle yüksek kesimlerde ara sokaklarda rampa yukarı çıkmak zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı.KAR yağışı sonrası buzlanma ile il genelinde çok sayıda maddi hasarlı kaza meydana geldi. Belediye ekipleri tarafından tuzlama çalışması yapılmasına rağmen çok sayıda araç yolda kaldı. Özellikle Çankaya ve Keçiören'de ara sokaklarda rampa yukarı çıkmak zorunda kalan sürücüler zor anlar yaşadı. Yolda kalan bazı sürücülere mahallede kar topu oynayan çocuklar yardım etti. Bazı çocukların yolda kalan araçların ön kaputuna oturarak rampa yukarı çıkmasına yardım ettikleri görüldü. Yenimahalle Batıkent'te ise bir kişi sokak ortasında kayak yaptı.ANKARA Valiliği kaynakları, başkentte gün boyu devam eden kar yağışının meteoroloji tahminlerine göre gece saatlerinde etkisini yitireceğini belirtti. Kentte eğitim-öğretim faaliyetlerine dün ara verilmesinin söz konusu olmadığı bildirildi. Bala'da olumsuz hava koşulları nedeniyle dün okulları tatil edildi. Bala Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeni ile 07 Ocak Pazartesi günü Kaymakamlığımız tarafından Bala genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" denildi.Ankaralılar bu kış karın keyfini çıkardı. Kimi leğen ve poşetle kaydı kimisi kartopu oynadı kimileri de anı ölümsüzleştirmek için bol bol fotoğraf çekti. Kar yağışı ile tabiat parkı Karagöl ve çevresinde de güzel görüntüler oluştu. Soğuk hava nedeniyle Karagöl buz tutarken, buzlu zemin karla kaplandı.