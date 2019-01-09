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Can dostlarımız için seferberlik

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Can dostlarımız için seferberlik
KAHRAMANKAZAN Belediyesi, sokakta ve doğada yaşayan can dostlarımızın, soğuk kış günlerinde aç kalmamaları için yaşam alanlarına yakın noktalara kuru mama ve yem bırakıyor. Ekipler, mama dağıtımı sırasında hayvanların sağlık durumlarını kontrol ediyor. Zarar görmüş hayvanlar veteriner hekim kontrolünde tedavi için Kahramankazan Belediyesi Sokak Hayvanları Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne getiriliyor. Burada tedavileri yapılan hayvanlar daha sonra tekrar doğal yaşam alanlarına salınıyor. Kahramankazan Belediye Başkanı Lokman Ertürk, sokak hayvanlarına ve doğadaki yabani hayvanlara karşı duyarlı bir belediye olduklarını belirterek, "Yaşam alanımızı paylaştığımız dostlarımızı hiçbir zaman unutmuyoruz. Onlara yaklaşan kış öncesi düzenli olarak mama ve yem bırakıyoruz. Dostlarımıza destek olmak ve yardım etmek için her şeyi yapıyoruz" dedi. Ertürk, vatandaşlara da can dostlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulundu.
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