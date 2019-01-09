Djedje’ye süper lig kancası

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Ankaragücü'nün orta sahasındaki önemli ismi Brice Dja Djedje'yi iki Süper Lig ekibinin transfer etmek istediği öğrenildi.İlk devreyi 7. sırada tamamlayarak beklentilerin uzağında kalan Beşiktaş da Brice Djedje'yi transfer ederek kadrosunu güçlendirmek istiyor. Oyuncunun A.Gücü ile 2020'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.BAŞKENT ekibi ile ligin ilk devresinde 10 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, gösterdiği performans ve mücadelesiyle Ankaragücü taraftarının gönlünü fethetmeyi başardı. Fransız ekibi Evian TG altyapısından yetişen Fildişi Sahilli oyuncu, Marsilya'da gösterdiği performansla Premier Lig ekibi Watford'a transfer oldu. Watford'da bekleneni veremeyen Djedje, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Lens formasını giydi. Lens'te 14 maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu orta sahanın yanı sıra sağ bekte de oynayabiliyor.