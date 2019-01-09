Hastaların psikolojisi, görme engelli uzmana emanet

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SAĞLIK Bakanlığı Pursaklar Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü'nde psikolog olarak görev yapan görme engelli Muharrem Mustafa Öcal, yaşadığı zorluklara rağmen engellerin nasıl aşılabileceğinin en güzel örneğini sergiliyor. Doğuştan genetik rahatsızlığı nedeniyle 12 yaşına kadar çok az da olsa görebilen, zamanla görme yetisini tamamen kaybeden Öcal, lise yıllarında okuduğu bir kitaptan etkilenerek terapist olmaya karar verdi. Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nden mezun olan Öcal, 2015'te Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde psikolog olarak göreve başladı. Evinden işine tek başına giden, hastanedeki tüm koridorları zihnine kazıyan Öcal, kimsenin yardımı olmadan hayatına devam ederken kendisine başvuran hastalara "hayallerinizin peşinden koşun" diyerek umut oldu.Lise yıllarında psikoloji üzerine okuduğu kitaptaki terapi seansları bölümünden çok etkilendiğini dile getiren Öcal, "O kitabı okuduğumda çok etkilenmiştim. Psikoloji bölümünü seçmemde çok etkili oldu. Terapistlik sevdiğim bir alan oldu. Görme engelli olduğum için de yapabileceğim bir mesleği tercih etmiş oldum" diye konuştu. Eğitim hayatında teknolojinin büyük bir yeri olduğunu vurgulayan Öcal, bu süreçte sesli ve konuşan programlardan yararlandığını söyledi. Öcal, kitaplarını taradıktan sonra okumaya başladığını anlattı.