İkinci yarıda Eryaman’da

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Altındağlı muhtarlarla biraraya geldi. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ndeki programa AK Parti İl Başkanı Hakan Han Özcan ile AK Parti Altındağ Belediye Başkan adayı Doç. Dr. Asım Balcı da katıldı. Seçildikten sonra Altındağ'da 21 proje hayata geçireceklerini belirten Özhaseki, "Ankara'da bütün ilçelerimizde adaylarımızı belirledik. Cumhurbaşkanımız da bana emir verdikten sonra çalışmalarımızı başlattık. 30 kişiyle çalıştık, projeler hazırladık. Ankara'da yaşayan halk bize ne diyor, belediyeden beklentileri nedir, olmasını istemedikleri nelerdir. Hepsini istişare ettik, anketler yaptık, tespit ettik. Uzun uzun bu projeleri hazırladık. Sonra da yaptığımız basın toplantısıyla bunu ilan ettik. 11 ana başlık belirledik, her türlü değişik alanlarda 100'lerce proje var. 111 ana başlıkta topladık ama binlerce edecek. Önemli projelerin bir kısmı Altındağ'la ilgili. 111 proje içerisinde burada 21 tane projemiz var. Ulaşım ağı içerisinde metro hattının geçeceği alan Altındağ'dan geçiyor. Kültür yolunun buradan başlaması, Ulus ve çevresindeki projelerimiz de Altındağ'ı yakından ilgilendiriyor. İnşallah bunları yaparsak, Altındağ halkı çok istifade edecek" dedi.Eryaman Stadı ile ilgili de müjdeyi veren Mehmet Özhaseki, "Yılların verdiği tecrübe ve birikim, Cumhurbaşkanımızın her alanda destek vermesi bizleri ümitlendiriyor. Sadece iki konu söyledim ve emir verdiler ikisi de çözülüyor. Birincisi Ankaragücü meselesi. Stat bitmiş müteahhit firma ile belediye arasında ihtilaf var. Biri diyor ki 'çok harcadım, şu harcamalarım ihale dışındaydı paramı verin.' Öbürü de 'öyle bir hakkın yok' diyor. Olabilir, bu belediyelerde her zaman olan bir şey. Stadı bitirmesi için bir komisyon kurduk. Tüm sorunları çözüp stadı teslim edecekler. Ankaragücü inşallah ikinci yarı maçlarını orada oynayacak. Cumhurbaşkanımız da şahit oldu bu olaya. Komisyonun raporu neticesinde de müteahhidin alacağı varsa verilecek ve bitecek. İşte o kadar. Dövüşerek, çekişerek 'ben burayı size teslim etmem', 'yok ben de bu parayı vermem' diyerek olmaz ki. Orada kocaman milli servet duruyor" ifadelerini kullandı.ESKİ belediye başkanlarıyla ilgili kötü söz söylemeyeceğini de vurgulayan Mehmet Özhaseki, "Hiç kimseye geriye doğru asla kötü söz söyleyemeyiz, benden de kimse öyle bir şey duyamaz. Kendi şehrimde bile eski başkanlarla ilgili bir cümle bile kötü söylemedim, söylememde. Taş taş üstüne koyandan Allah razı olsun. Felsefem bu" diye konuştu.