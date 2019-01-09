İlk Randevu Müzikali seyirci ile buluşuyor

BUGÜN NELER OLDU

FENIKS Art-Müzikal Tiyatro Topluluğu'nun sahnelediği, "İlk Randevu Müzikali" bugün ve yarın başkentli sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. 2016 yılında, dünyanın farklı yerlerinde sahnelenen müzikal tiyatro eserlerinin izleyiciyle buluşması, yeni müzikal oyunların üretilmesi ve müzikal şarkılardan oluşan konserler verilmesi amacıyla kurulan Feniks Art, "İlk Randevu Müzikali" ile sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Türkçe olarak sahnelenecek olan "İlk Randevu Müzikali", bu akşam ve yarın sanatseverlere perdelerini açacak. Yönetmenliğini İlayda Başaran'ın yaptığı Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde saat 20.30'da başlayacak romantik komedi türündeki oyun, aşktan umudunu kesmiş genç ve güzel Casey ile aklı eski sevgilisinde takılı kalmış yakışıklı ve mahcup Aaron'un hikâyesini konu ediniyor. Oyuncu kadrosunda Onur Aytuğar, Gözde Gürün Demireriden, Deniz Koray Tunçel, Çiğdem Durkan gibi isimler bulunuyor.