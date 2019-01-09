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Kızı için gluten okuyucu yaptı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Kızı için gluten okuyucu yaptı
GLUTENSIZ Beslenme ve Gıda Kontrol Derneği Başkanı Mehmet Tanrıseven, kızı Berra'ya çölyak teşhisi konulduktan sonra Gluten Scanner adını verdiği barkod okuma uygulamasını geliştirdi. Hastaların alışveriş sürelerini azaltan uygulama Sağlık Bakanlığı'nın Çölyak Eylem Planı'na alındı. Tanrıseven, "Barkodu okunan ürünlerin gluten içerip içermediği çok kolay bir şekilde tespit ediliyor" dedi. Ardından, çölyak hastalığının buğday, arpa ve çavdarda bulunan glutene karşı vücudun geliştirdiği alerji hastalığı olduğunu söyledi. Çölyak hastalarının glutenli ürünler tüketemeyeceğini kaydeden Tanrıseven, "Tükettikleri zaman vücutlarına zarar veriyor. Bu da yaklaşık olarak 50 kilogramda 1 grama tekabül ediyor. Gluten dediğimiz şey bildiğimiz un. Bu unlarda şişmiş şekilde çapraz bulaşma olmaması lazım tüm ürünlerde. Eğer bir çapraz bulaşmaya maruz kalırlarsa vücudun onu atması üç ayla altı ay arası sürüyor" ifadelerini kullandı. Tanrısever ürünlerin üzerinde gluten içirip içermediğinin yazılması gerektiğini belirtti.
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Kızı için gluten okuyucu yaptı
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