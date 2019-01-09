‘Olaylar için üzgünüm’

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen'e deplasmanda 94-87 mağlup olan Türk Telekom'da başantrenör Burak Gören, "Maç içinde olabilecek şeyler biraz fazla ileriye gitti
" yorumunu yaptı. Çekişmeli geçen maçın ardından açıklamalarda bulunan Gören, Darüşşafakalı oyuncu Michael Eric'in Metin Türen'e kafa atarak diskalifiye edilmesini üzüntüyle karşıladığını belirtti.
Gören, "Maçın 35 dakikalık bölümü iki iyi takımın mücadelesine sahne oldu. Basketbol adamı olarak yaşanan olayları kabul etmiyorum. Üzüntülüyüm. Söyleyecek çok bir şeyim yok. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu. HAKEMLER GEREKENİ YAPTI
Gören, olayların herhangi bir maçta da yaşanabileceğini belirterek, "Mücadele gücünün yüksek olması bekleniyordu. Çıkan olaylar bizi üzdü. O suçlu, bu suçluya girmek istemiyorum. Hakemler gerekli kararları verdi. Maç içinde olabilecek şeyler biraz fazla ileriye gitti. Bu da kötü görüntüye sebep oldu. Kendi adımıza özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.