‘Olaylar için üzgünüm’

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Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 14. haftasında Darüşşafaka Tekfen'e deplasmanda 94-87 mağlup olan Türk Telekom'da başantrenör Burak Gören," yorumunu yaptı. Çekişmeli geçen maçın ardından açıklamalarda bulunan Gören,Gören, "Maçın 35 dakikalık bölümü iki iyi takımın mücadelesine sahne oldu. Basketbol adamı olarak yaşanan olayları kabul etmiyorum. Üzüntülüyüm. Söyleyecek çok bir şeyim yok. Rakibimizi tebrik ediyorum" diye konuştu.Gören, olayların herhangi bir maçta da yaşanabileceğini belirterek, "Mücadele gücünün yüksek olması bekleniyordu. Çıkan olaylar bizi üzdü. O suçlu, bu suçluya girmek istemiyorum. Hakemler gerekli kararları verdi. Maç içinde olabilecek şeyler biraz fazla ileriye gitti. Bu da kötü görüntüye sebep oldu. Kendi adımıza özür diliyoruz" ifadelerini kullandı.