Sivil memurlar operasyon için hazır

TÜRK Silahlı Kuvvetlerinde görevli sivil memurları, Münbiç ve Fırat'ın doğusuna yapılacak operasyon için emir bekliyor. SAVDES-SEN Başkanı Tuncay Cengiz, Mehmetçikle omuz omuza mücadele etmeye hazır olduklarını belirtti. Başkan Cengiz, "Sivil memurlar olarak, yurt içi ve yurtdışında verilecek her göreve hazırız. Hatta şu an gündemde olan Münbiç ve Fırat'ın Doğusu'na yapılacak operasyonlar için emir bekliyor, verilecek her göreve Mehmetçiğimiz ile omuz omuza katılmayı arzu ediyoruz. Dün olduğu gibi bugün de kahraman Ordumuz ile yan yanayız, omuz omuzayız" dedi.