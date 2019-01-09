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por Toto 1. Lig'in ilk yarısını 41 puanla lider tamamlayan Gençlerbirliği'nde, tecrübeli oyuncu Ahmet İlhan Özek, Antalya kampında açıklamalarda bulundu. İkinci devrenin daha zorlu olacağını belirten Özek,diye konuştu. Gençlerbirliği taraftarının çok kültürlü olduğunun altını çizen tecrübeli oyuncu, "Taraftarımız gerçekten çok kültürlü. Geçenlerde bir fotoğraf gördüm, çok hoşuma gitti, Tribünde kitap okuyan taraftar olur mu? İşte Gençlerbirliği taraftarı böyle bir taraftar" açıklamasını yaptı.SEZONA 10 maçlık seriyle başladıklarını söyleyen Ahmet İlhan, "Bu gurur verici bir şeydi, rekor kırdık. 1 beraberlik, 1 galibiyet ve üst üste 2 mağlubiyet aldık. İster istemez stres oluştu ve 'Acaba toparlayabilecek miyiz?' diye düşünmeye başladık. İki maç üst üste Balıkesir ve İstanbulspor deplasmanı vardı. Bu 2 maçta mağlup olduk, çok şükür başka mağlubiyetimiz yok. İkinci devre aynı maçları üst üste iç sahada oynayacağız ve bunun avantajını kullanarak açığı kapatacağız" dedi. Takım olarak teknik direktör Erkan Sözeri'yi çok sevdiklerini ifade eden 31 yaşındaki başarılı futbolcu,şeklinde konuştu.KARIYERINDE yaşadığı hayal kırıklıklarıyla ilgili de konuşan Ahmet İlhan Özek, "Milli Takım'a gittiğim dönemlerde çok güzel sezonlar geçiriyordum. İsmim büyük takımlarla anılırken, bir hocama söz verdiğim için Çaykur Rizespor kulübüne gittim. Söz verdiğim için gitmiştim ama keşke gitmeseydim. Ama bu durumun kulüple ilgisi yok. Orada çok güzel günlerim geçti, çok güzel dostluklarım oldu, o kulübü de çok seviyorum. Ama o sezon oraya gitmemeliydim diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.