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TUGAY sezonu kapattı

Giriş Tarihi: 9.1.2019
TUGAY sezonu kapattı
DEVRE arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'da Tugay Kaçar sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşan Başkent ekibinde, Tugay Kaçar sakatlık geçirdi. Kulüp doktoru Savaş Kudaş, çekilen MR sonrasında oyuncunun sağ ön çapraz bağlarında kopma ve iç menüsküsünde yırtık tespit edildiğini aktardı. Doktor Kudaş, Kaçar'ın ameliyat edileceğini belirten Kudaş, genç oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağını açıkladı.
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TUGAY sezonu kapattı
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