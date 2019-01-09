TUGAY sezonu kapattı

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DEVRE arası hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Spor Toto 1. Lig takımlarından Osmanlıspor'da Tugay Kaçar sakatlandı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya'daki ilk hazırlık maçında Menemen Belediyespor ile karşılaşan Başkent ekibinde, Tugay Kaçar sakatlık geçirdi. Kulüp doktoru Savaş Kudaş,Doktor Kudaş, Kaçar'ın ameliyat edileceğini belirten Kudaş, genç oyuncunun sahalardan 6 ay uzak kalacağını açıkladı.