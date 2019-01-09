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Yaşar esnafın sıkıntılarını dinledi

Giriş Tarihi: 9.1.2019
Yaşar esnafın sıkıntılarını dinledi
YENIMAHALLE Belediye Başkanı Fethi Yaşar, ayakkabı ve çanta üretimi yapan esnaf ve sanatkarlarla bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Yenimahalle Belediye Başkanı Yaşar, ayakkabı ve çanta üretimi yapan esnaf ve sanatkarlarla bir araya geldi. Yenimahalle İlkadım Salonu'nda gerçekleştirilen kahvaltıya Yaşar'ın yanı sıra Başkan Vekili Mehmet Kartal, Başkan Yardımcısı Behiç Başar Bal, Ankara Umum Ayakkabıcılar ve Çantacılar Odası Başkanı Durak Uygun ve yönetimi, çok sayıda esnaf ve sanatkar ile STK temsilcisi katıldı.
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Yaşar esnafın sıkıntılarını dinledi
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