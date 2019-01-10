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A.Gücü’nde ilk ayrılık geldi

Faslı futbolcu Youness Mokhtar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ankaragücü kulübü ile yollarını ayırdığını duyurdu

Giriş Tarihi: 10.1.2019
A.Gücü’nde ilk ayrılık geldi
Ankaragücü'nün sezon başında Hollanda'nın PEC Zwolle takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Youness Mokhtar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkent ekibine veda etti. 27 yaşındaki futbolcu paylaşımında, "Öncelikle takım arkadaşlarıma, taraftarlara ve personellere çok teşekkür ederim. Burada çok güzel vakit geçirdim ancak buradaki görevim son buldu. Bu benim seçimim değildi, beni buna zorladılar. Tekrardan her şey için teşekkür ederim, gelecekte şanslı olmanız dileğim..." ifadelerini kullandı. Ankaragücü formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Youness Mokhtar, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.
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A.Gücü’nde ilk ayrılık geldi
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