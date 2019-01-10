A.Gücü’nde ilk ayrılık geldi

BUGÜN NELER OLDU

nkaragücü'nün sezon başında Hollanda'nın PEC Zwolle takımından bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Faslı oyuncu Youness Mokhtar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Başkent ekibine veda etti. 27 yaşındaki futbolcu paylaşımında,ifadelerini kullandı. Ankaragücü formasıyla bu sezon 12 maça çıkan Youness Mokhtar, 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.