All-star koç Burak Gören

BASKETBOLDA Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu. Yılın basketbol olayı olarak lanse edilen etkinlik süresince, taraftar oylarıyla oluşturulan Avrupa ve Asya Karmalarının yıldızları karşı karşıya gelecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda 20 Ocak Pazar günü saat 14.00'da gerçekleştirilecek Tahincioğlu All-Star'da mücadele edecek Avrupa ve Asya karmalarının başantrenörleri belirlendi
. Organizasyonda Asya Karması'nın başantrenörlüğünü Türk Telekom'un çalıştırıcısı Burak Gören yapacak. Avrupa Karması'nın başında ise Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman yer alacak. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde yer alan oyuncuları bir araya getirecek organizasyonda Smaç Yarışması, ING Bank 3 Sayı Yarışması, LeasePlan Yetenek Yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirilecek. BURAK GÖREN KİMDİR?
1975 yılında Ankara'da doğan Burak Gören, 2000 yılında oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe adım attı. Büyük Kolej, TED Ankara Kolejliler ve Hacettepe Üniversitesi'nde yardımcı antrenör olarak görev yapan tecrübeli antrenör, 2014-2015 sezonunda TED Ankara Kolejliler, 2016-2017 sezonunda Petkimspor'da başantrenörlük görevinde bulundu. Burak Gören, 2017-2018 sezonundan bu yana Türk Telekom'u çalıştırıyor.