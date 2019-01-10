All-star koç Burak Gören

BUGÜN NELER OLDU

BASKETBOLDA Tahincioğlu All-Star 2019 organizasyonunda görev yapacak başantrenörler belli oldu. Yılın basketbol olayı olarak lanse edilen etkinlik süresince, taraftar oylarıyla oluşturulan Avrupa ve Asya Karmalarının yıldızları karşı karşıya gelecek.. Organizasyonda Asya Karması'nın başantrenörlüğünü Türk Telekom'un çalıştırıcısı Burak Gören yapacak. Avrupa Karması'nın başında ise Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman yer alacak.1975 yılında Ankara'da doğan Burak Gören, 2000 yılında oyunculuk kariyerini noktaladıktan sonra antrenörlüğe adım attı. Büyük Kolej, TED Ankara Kolejliler ve Hacettepe Üniversitesi'nde yardımcı antrenör olarak görev yapan tecrübeli antrenör, 2014-2015 sezonunda TED Ankara Kolejliler, 2016-2017 sezonunda Petkimspor'da başantrenörlük görevinde bulundu. Burak Gören, 2017-2018 sezonundan bu yana Türk Telekom'u çalıştırıyor.