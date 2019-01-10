BUGÜN NELER OLDU

Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin Çankaya Belediye Başkan adayı olan Amber Türkmen Anıtkabir'i ziyaret etti. Türkmen ve beraberindeki heyet, düzenlenen törenle Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı. Türkmen, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı. Amber Türkmen, yazısında şu ifadelere yer verdi: "Aziz Atatürk, bugün çok başka bir amaç için huzurlarınızdayız. Tam 84 yıl önce seçme ve seçilme hakkı tanıyarak, Türk kadınının adını tarihe yazdırdın. Şimdi bu emaneti daha ileri taşımak için çok büyük bir adım atıyorum. Sayısız günlerinin geçtiği evine, evime hatıranla dolu Çankaya'ya izinden yürüyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum"Duygu dolu anlar yaşadığını söyleyen Türkmen, Çankaya için ne gerekiyorsa en güzelini yapacaklarını belirterek, "Çankaya için en güzelini, en gerekenini, Çankayalılar ile karar verip, Çankayalılarla yapmaya niyetliyim. Cumhurbaşkanımız ve Büyükşehir Başkan Adayımız Mehmet Özhaseki özellikle Çankaya'ya çok özen gösteriyor. Bize her türlü imkanı sağlıyorlar. Çankayalılara çok güzel haberlerimiz olacak" dedi. Alper Taşdelen ile yarışacaklarının anımsatılması üzerine Türkmen, "Her şey dostlukla geçsin istiyorum. Onlar da Çankaya için en güzelini istiyorlar. Bugüne kadar bu işe emek veren, taş taş üstüne koyan herkesten Allah razı olsun. Biz de onun biraz daha fazlasına talibiz"dedi.