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derbisi Ziraat’in oldu

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Ankara derbisi Ziraat’in oldu
VOLEYBOL Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde, iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta Ziraat Bankası, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşma teknik olarak zayıf, fakat çekişme açısından üst düzeydeydi. Halkbank üçüncü set dışında savaşan bir görüntü veremedi. Mavi-Beyazlıların ritim yakalayamayan oyununa, Ziraat Bankası iyi defans yaparak karşılık verdi. Tie-break setinde elindeki avantajı değerlendiremeyen ve basit hatalar yapan Halkbank'a servis ve hücumda üstünlük kuran Ziraat Bankası, 16-14 alarak maçın galibi oldu.
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Ankara derbisi Ziraat’in oldu
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