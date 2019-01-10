Ankara derbisi Ziraat’in oldu

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VOLEYBOL Efeler Ligi'nin 12. hafta mücadelesinde, iki Ankara takımını karşı karşıya getiren maçta Ziraat Bankası, Halkbank'ı 3-2 mağlup etti.TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan karşılaşma teknik olarak zayıf, fakat çekişme açısından üst düzeydeydi.Mavi-Beyazlıların ritim yakalayamayan oyununa, Ziraat Bankası iyi defans yaparak karşılık verdi. Tie-break setinde elindeki avantajı değerlendiremeyen ve basit hatalar yapan Halkbank'a servis ve hücumda üstünlük kuran