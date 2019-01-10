Annesinin katili arkadaşı çıktı

BUGÜN NELER OLDU

14 Aralık 2015'te Batuhan Çobancık'ı arayan arkadaşı Doğan Sevilgen, "Annenden haber alamıyorum, evi kontrol et" dedi. Çobancık, arkadaşı Sevilgen'den evi kendisinin kontrol etmesini istedi. Hemen ardından polisi arayan Doğan Sevilgen eve gidip çilingirle kapıyı açacağını söyledi. Polis kapıyı kesinlikle açmaması konusunda Sevilgen'i uyardı. Ancak Sevilgen, 64 yaşındaki Şehriban Tokuştepe'nin Karşıyaka Mahallesi 520. Sokak'taki evine girdi. Doğan Sevilgen, yaşlı kadının banyoda cesedini bulduğunu söyledi. Cenaze üzerinde incelemede bulunan belediye tabibi ölümün normal olduğunu belirtti. Tokuştepe aynı gün Karşıyaka Mezarlığı'na defnedildi.Büyük oğlu Orhan Pala, annesinin ölümünün normal olmadığını iddia etti. Yaşlı kadının ölümünün ardından cep telefonu ve 10 bin lirası bulunamadı. Paradan diğer oğlu Batuhan Çobancık ve arkadaşı Doğan Sevilgen'in haberdar olduğu iddia edildi. İki gün sonra savcılığa başvuran iki kardeş annelerinin bir rahatsızlığı olmadığını ölümünün araştırılmasını istedi. Mezarı açılan Tokuştepe'ye yapılan otopsi sonucu boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Ölümün cinayetle gerçekleştirilmesi üzerine dosya Ankara Cinayet Büro ekibine devredildi. Ancak o dönem katil belirlenemedi.ay önce Ankara Cinayet Büro'da kurulan faili meçhul cinayetleri aydınlatma ekibi ölümün ardındaki sır perdesini araladı. O geceye ait tüm deliller titizlikle incelendi. Polis, Doğan Sevilgen'den şüphelendi. Metroda temizlik işçisi olarak çalışan katil zanlısı Doğan Sevilgen'in olay günü iş yerinden izin almadan çıkıp gittiği kamera görüntüleriyle belirlendi. Polisler zanlının olay gününe ait cep telefonu sinyallerini de inceledi. Doğan Sevilgen'in önceden cinsel taciz, kasten ve taksirle adam yaralama suçlarından kaydı olduğu ortaya çıktı. Zanlının maddi durumunun kötü ve etrafa borçları olduğu belirlendi., özel ekip tarafından 6 Ocak'ta gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan şüphelinin, olay günü polise verdiği ifadeleri karşılaştıran ekipler, Sevilgen'in çok sayıda farklı beyanda bulunduğunu ve bunların tamamen yalan olduğunu görüntüleriyle birlikte kanıtladı. Tüm delillere rağmen atılı suçları kabul etmeyen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.