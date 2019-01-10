Başkentte soğuk gece

BUGÜN NELER OLDU

mevsimin en soğuk gecelerinden biri yaşandı. Hava sıcaklığı sıfırın altında -12 dereceye kadar düştü. Ankaralılar dondurucu gece yaşadı. Termometre fotoğrafları çekildi. Meteoroloji verilerine göre soğuk havlar hafta boyunca devam edecek. Soğuk havanın etkisiyle bazı şelale ve havuzlar dondu, arabaların camları buz tuttu, bazı köprü ve üst geçit altlarında buz sarkıtları oluştu. Hava sıcaklığı gece yarısı sıfırın altında 5 derece olurken, kent merkezinde termometreler sabahın ilk saatlerinde ise sıfırın altında -12 dereceyi gösterdi. Bazı çevre ilçelerde de sıcaklık sıfırın altında 14 dereceye kadar düştü.