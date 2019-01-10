Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Bölgeler Haberleri > Ankara Başkent Haberleri > Beypazarı’nda kar güzelliği

Beypazarı’nda kar güzelliği

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Beypazarı’nda kar güzelliği
ANKARA'NIN doğal güzellikleriyle ünlü Beypazarı'ndaki tarihi konaklar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinin yanı sıra bin 500 metre rakımlı Karagöl Tabiat Parkı çevresinde yetişen sarıçam ve sedir ağaçları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Beypazarı'nın simgesi haline gelen tarihi konaklar da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kar yağışının ilçeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Kaplan, ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalıştılarını söyledi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Beypazarı’nda kar güzelliği
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN