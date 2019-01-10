Beypazarı’nda kar güzelliği

BUGÜN NELER OLDU

doğal güzellikleriyle ünlü Beypazarı'ndaki tarihi konaklar kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. İlçe merkezinin yanı sıra bin 500 metre rakımlı Karagöl Tabiat Parkı çevresinde yetişen sarıçam ve sedir ağaçları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü. Beypazarı'nın simgesi haline gelen tarihi konaklar da kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, kar yağışının ilçeye ayrı bir güzellik kattığını söyledi. Kaplan, ulaşımda sıkıntı yaşamaması için çalıştılarını söyledi.