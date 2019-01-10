Çocukların yüzleri tiyatro ile gülecek

BUGÜN NELER OLDU

çocuklar yarıyıl tatilinde sahnelenecek tiyatro oyunları ve vizyona girecek animasyon filmleriyle doyasıya eğlenme fırsatı bulacak. Yoğun sınav ve ders stresine bir süre ara verecek milyonlarca çocukların 2018-2019 eğitim öğretim yılının yarı yıl tatili 21 Ocak'ta başlayacak. Çocuklar için özel hazırlık yapan şehirlerin başında gelen Ankara'da çocukların ve ailelerinin yüzünü güldürecek. Çeşitli çocuk oyunları çeşitli sahnelerde oynanırken, sinema salonlarında da birbirinden güzel animasyon filmleri vizyonda yerini alacak.