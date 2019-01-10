Dans tiyatrosu “Töre” yeniden

BUGÜN NELER OLDU

Devlet Opera ve Balesinin (ADOB) seçkin repertuvarında yer alan dans tiyatrosu "Töre", 15 Ocak'ta sanatseverlerle yeniden bir araya gelecek. ADOB'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Birim Dans Tiyatrosu (BDT) oyuncularının başarılı performansıyla sahnelenen Töre, sunulduğu ilk günden itibaren yoğun ilgi görüyor. Turgut Özakman'ın kaleme aldığı hikayede, aşılamayan ve toplumsal barışı engelleyen, insanların bedelini yaşamlarıyla ödediği töre konu ediliyor. 1900'lerde Erzurum'da yaşayan Karagiller ve Çolakgiller aileleri arasında yıllardır süren kan davasını ve gelişen olayları konu alan Töre, dans tiyatrosunun estetik örneklerinden birisi olarak kabul ediliyor. Töre'nin koreografisi ve rejisini İhsan Bengier, müziği Cem İdiz, orkestra şefliğini Nezih Seçkin yapıyor.