DOB’da yeni yıl prömiyerleri

Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü'nce, yeni yılda aralarında başta "The Funtime of the Opera" olmak üzere "Ayşe Opereti", "Damdaki Kemancı", "Yunus Emre", "Dönülmez Akşamın Ufku" ve "Hisseli Harikalar Kumpanyası"nın da yer aldığı birçok eserin prömiyeri gerçekleştirilecek. İzleyiciyle buluşturacak ilk iddialı yapımın Ankara Devlet Opera ve Balesi'nce (ADOB) sergilenecek "The Funtime of the Opera" Şubatta, Sevgililer Günü için çok özel bir konser hazırlandı. Muhlis Sabahaddin Ezgi'nin yazdığı "Ayşe Opereti"ni ayın sonunda ilk kez DOB sahnesine taşıyacaklarını bildirdi. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde izleyiciyle buluşan İtalyan besteci Puccini'nin "Turandot"u martta Ankara'ya getirecek. "Romeo ve Juliet"in bale prömiyerinin nisan, "Damdaki Kemancı"'nın prömiyerinin ise mayısta yapılacak.