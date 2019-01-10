Hak sahiplerine Özhaseki sözü

BUGÜN NELER OLDU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, Mamak'ta mobilya üretimi yapan fabrikada işçilerle bir araya geldi. AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, Mamak Belediye Başkanı Mesut Akgül ve AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse'nin de eşlik ettiği Özhaseki, işçilerle sohbet edip, fotoğraf çektirdi. Mamak'taki Yeni Mamak Kentsel Dönüşüm Projesi'yle ilgili konuşan Mehmet Özhaseki, konutlarını bekleyen 9 bin 200 hak sahibine de müjde verdi.Özhaseki, "Aslında güzel bir düşünceyle iş başlamış. Boyundan büyük tutmuşlar. Sonra da altından kalkamamışlar, birçok insanı da mağdur etmişler. Çıkıp aylarca kira alamayanlar olduğu gibi kira alıp bekleyenler de var. İçinde oturan kardeşlerimiz büyük güvensizlikten dolayı dışına çıkmıyorlar. Orada bir tıkanmışlık söz konusu. Sağ olsun Mesut (Mesut Akgül) başkanımız ve Murat bey (Murat Köse) bir ay önce Çevre ve Şehircilik Bakanı arkadaşımız Murat Kurum'a burayı gezdirmişler. Burada bakan Bey'den ellerinde bulunan evlerden söz almışlar. Yeni bir inşaata başlama sözü de almışlar. Bendeki raporlara göre 9 bin 200 vatandaşımıza şu anda verilmesi gereken konut var. Elde bin 500-2 binlik konut, 5 bin konutluk kadar da parsel var. Bir an önce belediye taahhütleri yerine getirmesi lazım" dedi.ne demişse yapması lazım" diyen Özhaseki, "Nihayetinde kentsel dönüşümle ilgili yasaları birebir oturarak yazan bir kardeşinizim. Bildiğim de bir konu. İnşallah geldiğimde işimiz burada bir taraftan TOKİ ile anlaşıp, bir taraftan belediyenin gücüyle işlere başlayıp, bir kısmını da müteahhitlere arsa karşılığı vererek 9 bin 200 vatandaşımızın işini çözmek olacak. Bir kere o sözün yerine gelmesi lazım. Kamuya güvenerek dışarıda kalan adamın ahı adamı çarpar. Bu ahı almamak lazım. Bir an önce bu borcu ödemek lazım. İnşallah önümüzdeki günlerde iş başına gelince beşinci-altıncı ayda projeleri tamamıyla masaya yatırıp bir yol haritası izleyip işe başlarız. Allah'tan bir mani gelmezse ben görev süremin sonuna kadar burada borçlu olan bütün konutları bitirir teslim ederim, buradan yüz akıyla giderim. Bundan endişeniz olmasın" ifadelerini kullandı.